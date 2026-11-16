Devido às condições climatéricas adversas causadas pela passagem da depressão Charles na semana passada, este serviço ferroviário dos Urbanos de Lisboa, da família Alcântara Terra - Castanheira do Ribatejo, tinha sido suprimido.

Durante a suspensão, os clientes tiveram ao dispor "carreiras 713 e 751 da Carris, com serviço regular entre as estações de Campolide e Alcântara-Terra".

A depressão Charles, que motivou a ativação da situação de alerta em todo o território de Portugal continental das 00:00 às 23:59 de quarta-feira, perdeu força, depois de afetar a Madeira, e dividiu-se em dois núcleos de baixa pressão, um em direção a Lisboa e outro ao Algarve. Depois, seguiu em direção Espanha.

Além do fecho das escolas e de serviços públicos não essenciais, o mau tempo causou mais de 1.600 ocorrências no continente, sobretudo inundações, e motivou o cancelamento de algumas centenas de voos e o corte de estradas. Na Madeira foram registadas mais de 300 ocorrências.