Economia
Reunião com UGT. Montenegro destaca espírito construtivo
O primeiro-ministro deixa elogios à forma como decorreu a reunião com a UGT. À saída do Congresso Comemorativo dos 50 anos da CAP, no Pavilhão de Portugal, Luís Montenegro não se alongou sobre o encontro que aconteceu a pedido da central sindical.
Foto: Filipe Amorim - Lusa
O primeiro-ministro deixa elogios à forma como decorreu a reunião com a UGT, perante o cenário de uma greve geral, mas pouco mais acrescentou Luís Montenegro sobre o encontro desta tarde.
Questionado pelos jornalistas à saída do congresso da CAP, o chefe do Governo foi parco em palavras: "Houve um espírito positivo, frontal, dialogante, construtivo e agora vamos aguardar", disse o primeiro-ministro, acrescentando que "foi solicitada uma reunião e que a reunião foi feita e foi muito importante".