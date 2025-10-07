Reunião para privatização da Azores Airlines marcada para segunda-feira

Segundo adiantou à agência Lusa fonte ligada ao processo, o encontro vai acontecer às 10:00 da próxima segunda-feira (dia 13 de outubro), em Lisboa.

A mesma fonte garantiu que aquela é a "única reunião marcada" entre as partes envolvidas no processo de privatização da Azores Airlines, apesar de terem existido outras datas em cima da mesa que acabaram por não se concretizar.

A reunião foi solicitada pelo presidente do júri do concurso de privatização da companhia aérea, Augusto Mateus, e vai contar com a presença da administração da SATA e do agrupamento Newtour/MS Aviation, o único concorrente admitido no procedimento.

Em 30 de setembro, o secretário das Finanças, Planeamento e Administração Pública avançou que o júri da privatização da Azores Airlines pediu "mais uns dias" para concluir o processo e dar "mais uma chance" ao consórcio.

"O presidente do júri quer dar mais uma chance para tentar chegar a um entendimento. Nós respeitamos, naturalmente, porque temos vindo a contar com a participação decisiva desta credibilidade do júri que vai agora, tendo pedido mais uns dias, tentar fechar este processo", afirmou então Duarte Freitas.

Naquela altura, o secretário regional disse que o júri tinha a "intenção de marcar uma reunião até final da semana" com a administração da companhia e o consórcio Newtour/MS Aviation.

O governante admitiu que "havia a expectativa" de ter até ao fim de setembro uma "proposta firme ou o desenlace final do processo", mas disse respeitar a atuação do júri liderado por Augusto Mateus.

Em 09 de setembro, o secretário das Finanças disse ter o compromisso de que até ao final do mês iria ser apresentada uma proposta para a privatização da Azores Airlines, alertando que, se tal não acontecesse, a opção passaria pela "negociação particular" ou encerramento da companhia.

Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).