Revisão em alta. Bruxelas prevê que economia portuguesa cresça 1% em 2023

Nas previsões económicas de inverno , agora conhecidas,As perspetivas traduzem, ainda assim,, relativamente a novembro.Contudo,Quanto à inflação, a Comissão Europeia revê em ligeira baixa a previsão para Portugal em 2023, estabelecendo-a em 5,4 por cento. O Executivo comunitário mostra-se convicto de que o pico foi atingido no último trimestre de 2022. Permanece, todavia, mais pessimista do que o Governo.

A Comissão Europeia revê em ligeira baixa as projeções da inflação na Europa para 2023. espera que, uma vez ultrapassado o pico, a taxa se fixe em 5,6 por cento na Zona Euro e 6,4 na União Europeia.



A previsão para 2022 é excede em 0,1 pontos percentuais o que foi inscrito no relatório de novembro, mas é revista em baixa de 0,4 pontos face ao esperado anteriormente para este ano.

Recessão técnica evitada "por pouco"

Nestas previsões,, em novembro passado.

Rui Alves Veloso, editor de Economia da RTP



Bruxelas prevê agora que

A economia alemã deverá regressar este ano ao caminho do crescimento, para ligeiros 0,2 por cento, prevê a Comissão Europeia. A anterior previsão era de uma contração de 0,6 por cento.



A Comissão melhora as projeções de crescimento do PIB no bloco da moeda única e no conjunto dos Estados-membros em 0,6 e 0,5 pontos percentuais, respetivamente.Para 2024, todavia, preserva as previsões divulgadas há três meses, estimando um crescimento de 1,8 por cento na Zona Euro e de 1,6 na União Europeia.

c/ agências