Revisão laboral. As reações de parceiros sociais e patrões

Nas reações, a CGTP foi o parceiro que registou mais resistência às propostas do Governo. A UGT mostrou mais abertura para o diálogo.





Do lado dos patrões, O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Armindo Monteiro, indicou que o Governo manifestou a intenção de mexer nas medidas relativas à amamentação e ao luto gestacional.