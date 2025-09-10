Revisão laboral. As reações de parceiros sociais e patrões
Foto: Manuel de Almeida - Lusa
A ministra do Trabalho afirmou que o Governo "não tem pressa" na negociação sobre o anteprojeto de revisão laboral, mas avisou que "não vai eternizar" a discussão na concertação social.
Nas reações, a CGTP foi o parceiro que registou mais resistência às propostas do Governo. A UGT mostrou mais abertura para o diálogo.
Do lado dos patrões, O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Armindo Monteiro, indicou que o Governo manifestou a intenção de mexer nas medidas relativas à amamentação e ao luto gestacional.