Economia
Revisores da CP em greve parcial. Comboios de longo curso devem ser os mais afetados
Começa esta segunda-feira e perdura até meio de novembro uma greve parcial dos revisores da CP. A paralisação vai afetar sobretudo os comboios de longo curso: Alfa e Intercidades.
Na base da greve está o incumprimento do acordo laboral assinado há já dois anos.Os revisores só vão fazer greve nos comboios que circularem com oito carruagens ou mais, o que torna difícil saber qual vai ser o impacto desta paralisação, como explicou à Antena 1 Luís Bravo, presidente do Sindicado Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante. Estes profissionais vão aproveitar também a greve para denunciar a falta de condições de segurança agravada com o aumento da procura deste tipo de transporte, bem como o desgaste e a manutenção deficiente do material circulante.
Tópicos