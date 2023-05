Revisores em greve. "Não foi ultrapassada a desigualdade salarial"

"A administração da CP, por necessidade de fechar um acordo com outra organização sindical, absorveu parte das verbas que estavam destinadas aos restantes trabalhadores e, neste momento, está a condicionar a aplicação do aumento intercalar", denunciou o sindicalista, para acrescentar que o dinheiro "foi para os maquinistas".



"O SFRCI é o sindicato com maior amplitude dentro da empresa. Os trabalhadores afetados, os revisores, os trabalhadores das bilheteiras, as chefias diretas, as pessoas que, no fundo, põem os comboios a circular, à exceção dos senhores maquinistas, são representados por nós e são esses os mais afetados. Nesse sentido, não foi ultrapassada esta desigualdade salarial que a empresa está a aplicar", insistiu.



Questionado sobre as atualizações salariais propostas pela empresa, Luís Bravo assinalou que "o aumento no salário de base é de 12,50 euros". A aplicação dos demais prémios "não é diária".



"É a estes trabalhadores, aos revisores, que a empresa está a colocar postos de trabalho em causa, por via da redução de regras de segurança na circulação de comboios", acentuou o dirigente sindical, apontado riscos da ausência de "um agente de acompanhamento" nas composições, além do maquinista.