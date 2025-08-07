Revista Visão feita em casa dos jornalistas volta a estar nas bancas
RTP
A revista Visão volta a estar nas bancas, após ter sido dada ordem de despejo das instalações. Agora a publicação, considerada no jornalismo em Portugal como de referência, está a ser feita por um grupo de jornalistas a partir de casa.
Jornalistas que enfrentam salários em atraso e que estão a ponderar a criação de uma associação que fique com a revista.
Um sinal de esperança para a sobrevivência de um título que tem cumprido a missão de informar os leitores, durante os últimos 30 anos.
Entretanto, nos últimos dias a Trust in News, dona da revista Visão, entre outros títulos, recorreu da decisão do tribunal de não homologar o plano de insolvência.
Em 18 de julho, o Tribunal de Sintra decidiu não homologar o plano de insolvência da empresa aprovado em assembleia de credores, determinando o encerramento.