Risco de "pobreza envergonhada" preocupa autarca de Rabo de Peixe

Rabo de Peixe, a maior comunidade piscatória dos Açores, é frequentemente apontada como a freguesia mais pobre da região - uma consequência da demografia, diz Jaime Vieira.

"As pessoas geralmente apelidam esta vila de ser uma vila pobre... Logicamente que possuímos nove mil e tal pessoas e teremos mais pessoas a viver no limiar de pobreza. Seremos tão afetados como serão as outras freguesias, quer dos Açores, quer do país", afirmou.

Ao autarca preocupa um fenómeno que pode dificultar a ação das entidades competentes: "Poderá também existir uma pobreza envergonhada e, no silêncio, devido à vergonha, poderão ficar numa situação extremamente complicada, se não tivermos conhecimento".

"Aquilo a que se apela é a que todos esses casos de alguma pobreza envergonhada, ou de outras pessoas que possam estar a passar por dificuldades, possam entrar em contacto com a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal ou o Serviço de Ação Social local, para que se possa dar alguma resposta", referiu.

Com o surto do novo coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela doença respiratória covid-19, "de uma forma transversal, tudo o que são atividades económicas têm vindo a ser prejudicadas", notou o também deputado da bancada do PSD no parlamento regional.

O encerramento de várias atividades "tem sido para a população, nomeadamente a de Rabo de Peixe, uma grande preocupação, porque até agora não se sabe exatamente que tipo de apoios e que tipo de resposta vai haver para essas atividades ou pessoas", afirmou.

O presidente da Junta de Freguesia não tem dúvidas de que "o nível de pobreza irá acentuar-se".

"Já fiz chegar junto das autoridades competentes este alerta do que poderá ser o futuro. Não podemos estar descansados, quando sabemos que há fracos rendimentos e muita gente que poderá não estar a trabalhar nesta altura", adiantou Jaime Vieira.

Numa vila "onde as pessoas levaram algum tempo a perceber a dura realidade que aí vinha", o social-democrata diz estar "claramente satisfeito" com a forma como a população está a cumprir as regras de confinamento, mas espera que "os 3% ou 4% que continuam a estar na rua venham a perceber que, nesta altura, é importante permanecerem nas suas moradias.

"Quanto mais depressa todos perceberem a importância de estar em casa, mais rápido virá também o dia em que podemos sair novamente e viver uma normalidade, que será reposta gradualmente", acrescentou.

A Junta de Freguesia tem uma equipa que presta apoio a idosos e aos mais carenciados, entregando compras em casa, e está a apostar em campanhas de sensibilização junto da população.

Até ao momento, foram feitas duas desinfeções da vila, que passarão a ser semanais, "periodicidade que poderá aumentar, caso se venha a registar casos positivos", atestou o presidente da Junta.

Rabo de Peixe é a freguesia mais populosa do concelho da Ribeira Grande, na costa norte de São Miguel, com uma população muito jovem.

Os mais recentes censos, de 2011, contam 8.866 habitantes, mas Jaime Vieira diz que a vila soma já mais de 9.000 pessoas.

A Autoridade de Saúde dos Açores informou hoje que foi diagnosticado um novo caso positivo de covid-19 no arquipélago, na ilha Graciosa, elevando para 72 o número total de infetados na região.