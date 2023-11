Robert Dunn nomeado presidente executivo interino da Start Campus

"Robert Dunn traz consigo uma vasta experiência na entrega de soluções para centros de dados, tendo ocupado anteriormente cargos relevantes nesta indústria", refere a Start Campus, em comunicado.

Esta nomeação segue-se às renúncias de Afonso Salema e Rui Oliveira Neve, que ocupavam, respetivamente, os cargos de presidente executivo e de advogado e administrador, dois dos nove arguidos na investigação do Ministério Público aos negócios do lítio, hidrogénio verde e do centro de dados de Sines.