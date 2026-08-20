Robôs humanóides devem atingir "momento ChatGPT" em "dois a dez anos" assegura Unitree

Inspirado no impacto global do lançamento do ChatGPT no final de 2022, o termo "momento ChatGPT" é uma metáfora utilizada no meio tecnológico e empresarial para descrever o instante em que uma tecnologia emergente atinge um nível de maturidade e acessibilidade tão elevado que passa a ser compreendida, adotada e reconhecida massivamente pelo público geral.

Durante um discurso intitulado `De produto em exposição a produto comercial: a próxima década dos robôs humanóides`, proferido na Conferência Mundial de Robótica de Pequim, Wang Xingxing considerou que esse "momento ChatGPT" será alcançado quando robôs humanoides forem capazes de completar cerca de 80% das tarefas em 80% dos ambientes desconhecidos mediante instruções.

Wang identificou como principal obstáculo a "capacidade limitada de generalização" da inteligência incorporada, que se refere à integração da IA em sistemas físicos.

Em "cenários fixos", explicou, um modelo treinado com dados suficientes pode aproximar-se dos 100% de eficácia, mas a sua taxa de sucesso "cai consideravelmente" assim que mudam os objetos que tem de manipular ou o ambiente em que trabalha.

Wang, citado pela imprensa local, calculou que o salto poderá ocorrer em dois ou três anos no cenário mais rápido, embora também se possa atrasar entre cinco e dez anos. A seu ver, a atual aceleração da IA também poderá fazer com que a evolução do setor "supere as previsões".

A Unitree concentra a maior parte da equipa de IA na melhoria da capacidade dos robôs para realizarem tarefas reais em lares e fábricas, e colabora com fabricantes de automóveis para os testar em linhas de produção, segundo o executivo.

Na quarta-feira, a empresa protagonizou uma das listagens em bolsa mais antecipadas dos últimos tempos, ao tornar-se a primeira companhia do setor a vender ações num mercado da China continental, concretamente no de Xangai, onde angariou o equivalente a 904 milhões de dólares (765 milhões de euros).

Na estreia, as ações chegaram a multiplicar por mais de sete o seu valor de abertura, dando à companhia uma avaliação de 66 mil milhões de dólares (55,9 mil milhões de euros) e a Wang uma fortuna próxima de 16 mil milhões de dólares (13,5 mil milhões de euros) com apenas 36 anos.

Por fim, os títulos da Unitree fecharam a jornada de ontem com uma subida de 460%, que hoje dava lugar a uma queda superior a 16% pouco antes das 11:30 (04:30 em Lisboa), devido à realização de mais-valias entre os investidores que conseguiram adquiri-los - algo que não foi nada fácil perante uma procura mais de oito mil vezes superior às participações oferecidas.

A Conferência Mundial de Robótica, que decorre até domingo, reúne mais de três mil produtos de mais de 300 empresas e tem nos humanoides um dos principais destaques.