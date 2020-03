Roland Berger defende taxa zero em créditos e pagamento de salários a PME e profissionais liberais

Para a pergunta sobre como é que o mundo vai sair da crise económica que se instalou na sequência da Covid-19, a consultora que trabalha diretamente com alguns Estados definiu três cenários possíveis:Face a estes cenários concluiu que a saída será lenta e gradual, ou seja, a economia global não vai entrar numa recessão profunda. Ainda assim os impactos são negativos.Nas estimativas da Roland Berger, a China que tinha um crescimento do PIB de seis por cento não vai passar dos 2,7 por cento. A União Europeia pode registar um crescimento negativo entre os 4,5 e os 4,8 por cento.. Segundo António Bernardo, presidente executivo da Roland Berger para Portugal, América Latina, Angola e Moçambique, o país deverá sofrer um impacto negativo de 3,8 a 3,9 por cento, ligeiramente acima dos 3,7 previstos pelo Banco de Portugal.A economia vai reanimar, garante, até porque “os empresários estão ansiosos e já a pensar no que podem ir fazendo” para relançar os seus negócios. Neste sentido, admite que o pós Covid-19 pode ser um período de consolidação em alguns sectores, com oportunidades de aquisições e fusões, “investimentos com responsabilidade”.

Quanto a Portugal, a Roland Berger admite que o Governo tem estado bem mas podia reforçar algumas medidas.



, refere António Bernardo, adiantando que em relação ao Governo e ao Presidente da República, no entendimento da consultora, “têm estado bem” e António Costa poderá mesmo “sair reforçado”.As medidas estão em linha com as que têm sido postas em prática pela União Europeia e o dinheiro está a ser aplicado com objetivos certos e com “os pés assentes na terra”.Contudo, António Bernardo considera que Portugal devia ir mais longe para reduzir os impactos na economia e manter o emprego. “Há espaço para reforçar as medidas”. Como? Eliminando o peso da burocracia que limita o chamado, fundamental para as empresas e apostando mais no apoio financeiro.

Taxa zero

. Segundo a Roland Berger, esta medida poderia ter um custo de entre cinco a dez mil milhões de euros.Se Portugal conseguisse pôr em prática estas medidas, António Bernardo estima que o desemprego não chegaria aos dez por cento. Ainda assim, também estima que no pós-crise seja possível recuperar rapidamente.A Roland Berger, que está a monitorizar as diferentes regiões do mundo em tempo real e a reunir diariamente para dar indicações específicas e por sectores aos seus clientes, considera que a União Europeia, depois da crise, vai sair reforçada, mas precisa de avançar com um grande plano de recuperação que passa necessariamente pela emissão de divida conjunta. António Bernardo prefere chamar-lhe "solidários" e calcula que seja necessária uma emissão inicial de dois a tr~es triliões de euros para pôr em prática esse instrumento financeiro com o risco Europa.Portugal, sendo uma pequena economia aberta, vai recuperar em função do que for a recuperação dos outros.".Quanto ao turismo, com um peso substancial no PIB português, a Roland Berger, que tem estado envolvida no projeto de criação da estratégia de turismo para Lisboa, considera que o mercado vai recuperar gradualmente porque "o nosso turismo tem um projeto de valor, assente sobretudo nos turistas europeus".Há sectores como o transporte aéreo e o retalho que vão sentir estes dois níveis de impacto. O fator liquidez vai ser sentido particularmente na área do automóvel, logística e doA médio prazo, o setor financeiro poderá ter problemas de rentabilidade e no curto prazo construção vai ter problemas, mas no médio prazo recupera. A indústria pode também vir a ter pressões no curto prazo mas no pós crise vai ter muito potencialQuestionado sobre quem ganha com a crise, António Bernardo responde: "Ninguém está a ganhar. Estão a perder menos".