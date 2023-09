Rosália Amorim nomeada diretora de informação da TSF

"Em reunião mantida no dia de hoje com o Conselho de Redação da TSF - Rádio Notícias, o Conselho de Administração do Global Media Group (GMG), no estrito cumprimento da lei, solicitou o respetivo parecer para a nomeação da nova direção de informação da estação", lê-se no comunicado da empresa que, além da TSF e DN, detém ainda o Jornal de Notícias (JN), entre outros.

A nova direção de informação da TSF será "constituída pelos jornalistas Rosália Amorim e Artur Cassiano, respetivamente diretora e subdiretor".

Em resultado desta nomeação, "a direção do Diário de Notícias será assumida interinamente pelo jornalista Leonídio Paulo Ferreira".

O anúncio da nova direção de informação acontece um dia após os trabalhadores terem estado em greve, a primeira paralisação em 35 anos desde que a TSF foi criada, e depois da saída de Domingos Andrade do Conselho de Administração da GMG e da liderança da rádio.