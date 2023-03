RTP fecha 2022 com lucros

No dia dos 66 anos da RTP, o presidente do conselho de administração não avança números mas anuncia um fecho de ano com lucros.



No "Tudo é Economia" da RTP3, Nicolau Santos admite que as negociações para os aumentos salariais decorrem sob a ameaça das greves que já decorrem nos operadores privados.