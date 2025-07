RTP vai ter "resultados significativamente negativos", diz Nicolau Santos

Nicolau Santos falava no painel "Debate da Nação dos Media", no âmbito do 34.º congresso da APDC que arrancou hoje na Culturgest, em Lisboa, com o mote `Business & Science Working Together` (Negócio & Ciência a Trabalhar Juntos).

O gestor adiantou que a RTP tem "problemas interessantes para resolver", prosseguiu, recordando que a Contribuição para o Audiovisual (CA) está congelada desde 2016 e que, às vezes, há pequenos aumentos porque depende da instalação de contadores de eletricidade.

"A RTP tem de fazer o seu trabalho de casa até porque não sabemos qual vai ser o enquadramento do serviço público de media em Portugal", salientou.

Além disso, a estação pública tem seis minutos de publicidade.

"Estamos a tentar encontrar fontes alternativas de receita, mas temos muito de olhar para os custos", acrescentou.

Nos últimos 15 anos, a RTP teve resultados positivos sempre, mas "este ano vamos ter resultados significativamente negativos", afirmou.

O programa de rescisões voluntárias e o investimento vão impactar o resultado.

"Esperamos em 2026 voltar a resultados positivos", rematou.