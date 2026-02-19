Rui Moreira vai ser o próximo embaixador de Portugal na OCDE

Rui Moreira, de 69 anos, é a escolha do Governo liderado por Luís Montenegro para substituir Manuel Lobo Antunes no cargo, na organização da qual Portugal é um dos países fundadores.

Segundo o Portal Diplomático, Manuel Lobo Antunes era o embaixador de Portugal para a OCDE desde março de 2022.

A notícia tinha sido adiantada pelo jornal Diário de Notícias, que citou fonte oficial do MNE e indicou que Manuel Lobo Antunes deixa o cargo por limite de idade.

Rui Moreira terminou no final de 2025 um ciclo de 12 anos à frente da autarquia da segunda maior cidade do país como independente.

Recentemente, Rui Moreira foi mandatário nacional do candidato presidencial Luís Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS.

A OCDE começou a funcionar em 1961, sucedendo à anterior Organização Europeia de Cooperação Económica (OECE), criada em 1948 para ajudar a administrar o Plano Marshall para a reconstrução da Europa.

A organização visa atualmente promover a democracia e a economia de mercado e tem como membros, além de Portugal, Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, República Checa, Suécia, Suíça e Turquia.