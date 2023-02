Rui Rocha teme que pacote de habitação seja "manobra de propaganda" do Governo

"Os primeiros sinais que recebemos relativamente à abordagem do Governo parecem ir em dois sentidos que não permitem esperar grandes soluções, pelo contrário. O primeiro é a vertente propagandista", respondeu Rui Rocha, em declarações à agência Lusa, quando questionado sobre a expectativa quanto ao pacote de medidas dirigido à habitação que o Conselho de Ministros está hoje a discutir e vai aprovar.

Segundo o presidente da IL, são frequentemente lançados pelo Governo "grandes pacotes de grandes projetos, cuja eficiência e eficácia, passado uns meses, passado uns tempos de execução, são sempre muito abaixo daquilo que é o prometido".

"Eu temo que estejamos perante mais uma manobra de propaganda do Governo, em desespero, porque sabe que o tema da habitação é um tema importante e que não tem tido as soluções adequadas", afirmou.

Rui Rocha assinalou que António Costa está em funções há sete anos e considerou vem agora "com urgência, com desespero, quase, vem apresentar um conjunto de soluções".

"Obviamente avaliaremos aquilo que for proposto em concreto, mas o que me parece começar a desenhar-se é uma nota de proibicionismo, de intervencionismo e, portanto, não resolvendo o problema fundamental que tem sobretudo a ver com a oferta de habitação no mercado, quer no mercado para venda, quer no mercado para arrendamento", criticou.

O líder liberal não antecipa por isso "bons sinais" do Conselho de Ministros de hoje, considerando que "não vêm grandes soluções para aquilo que é um problema concreto dos portugueses".

Sobre a questão da habitação, Rui Rocha defendeu que esta é uma "preocupação do país, neste momento estendida aos vários territórios" porque já não é um problema "dos grandes centros urbanos, é uma questão de todo o país".

"A Iniciativa Liberal tem também a sua visão e tem propostas concretas que já fez ou vai fazer nos próximos tempos relativamente a estas matérias", referiu.

Questionado sobre o balanço da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) feito pelo Governo ao Presidente da República, Rui Rocha considerou que Marcelo Rebelo de Sousa "fala basicamente de três países".

"O país de António Costa, como eu digo sempre um país de propaganda e de maravilhas. O país do próprio Presidente da República, que tem uma visão, ao que parece, bastante divergente daquilo que é esse país de maravilhas também no caso do PRR. E ainda do país dos portugueses que será o país que tem até uma avaliação mais negativa de todo este processo. Pois eu diria que a Iniciativa Liberal provavelmente está alinhada com o país dos portugueses", enfatizou.

Para o presidente liberal, "mais uma vez" aquilo que há da parte do exeutivo socialista "são manobras de propaganda, de périplos pelo país para salientar os benefícios do PRR".

"O que é certo é que não vemos que o PRR esteja a chegar à economia real e isso é uma preocupação, é uma preocupação do senhor Presidente da República. A Iniciativa Liberal tem, ao longo do tempo, manifestado extrema preocupação com isso. Exigiu já mecanismos de acompanhamento, mecanismos de transparência", disse.

Para Rui Rocha, a conclusão é evidente: "estamos perante uma evidência de que o Governo de António Costa também falha claramente nesta matéria".