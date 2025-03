Rui Ventura eleito presidente da Turismo Centro de Portugal

No ato eleitoral convocado especificamente para a eleição do presidente daquele órgão, por morte do anterior titular, Raul Almeida, Rui Ventura alcançou 86 votos, derrotando Walter Chicharro (PS), deputado na Assembleia da República e anterior presidente da Câmara Municipal da Nazaré, que obteve 60 votos (40,27%).

Segundo a nota da TCP, enviada à agência Lusa, registaram-se ainda três votos em branco, tendo votado 149 associados, que representam 93,7% dos 159 elementos do colégio eleitoral, constituído pelos 100 municípios da região Centro e outros organismos públicos e privados do setor do turismo.

Dirigindo-se aos associados após ter sido eleito, Rui Ventura enalteceu a participação nas eleições, notando que as duas candidaturas "mantiveram a elevação que esta entidade regional sempre teve, com um espírito de união que lhe é reconhecido".

"É meu propósito que estejamos sempre juntos, quer os municípios, quer os privados, com quem tenho aprendido muito nas últimas semanas. Deixo uma palavra de agradecimento a toda a minha equipa e a todos aqueles que me receberam de braços abertos na Turismo Centro de Portugal. Fui bem recebido, colhi ideias e recolhi o sentimento de cada um dos setores desta entidade. Acredito que esta região de turismo vai ter mais futuro ainda", acrescentou o novo presidente da TCP.

As eleições para a presidência da Turismo Centro de Portugal foram convocadas após a morte, vítima de doença prolongada, do anterior titular do cargo, Raul Almeida, em dezembro de 2024, tendo hoje sido observado um minuto de silêncio em memória anterior presidente e ex-autarca de Mira.

Os restantes órgãos sociais da entidade regional de turismo, eleitos em julho de 2023, mantêm-se inalterados.

A tomada de posse terá lugar a 15 de abril, pelas 11:30, em Coimbra.