Rússia ameaça cortar abastecimento de gás à Europa se Ocidente proibir importações de petróleo

, afirmou o vice-primeiro-ministro russo numa declaração à televisão estatal , recordando que uma das consequênciasOs Estados Unidos vão começar a negociar com a Venezuela para ter alternativa aos combustíveis russos. A União Europeia, por sua vez, tem prometido arranjar forma de ser menos dependente a nível energético da Rússia. E agora,, alertou.Embora admita que o Kremlin ainda não tomou essa decisão,, acrescentou.Os preços do petróleo dispararam na segunda-feira para os níveis mais elevados desde 2008, depois de o Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, ter dito que Washington e os aliados europeus estão a considerar proibir as importações de petróleo russo. E, recorde-se que, cerca de 40 por cento do gás e de 30 por cento do petróleo consumido pela UE é importado à Rússia e, não tendo alternativas “fáceis”, se o fornecimento russo for cortado a população europeia será a mais prejudicada.Mas Novak deixou ainda outro aviso:

“Levará anos e ainda será muito mais caro para os consumidores europeus. Em última análise, serão eles os mais prejudicados”.









Os políticos europeus devem, por isso, “preparar os seus cidadãos e consumidores sobre o que vão enfrentar, quando o custo da gasolina, da eletricidade e do aquecimento disparar”. Mas o governante russo lembrou que outros mercados também serão afetados, incluindo o norte-americano.

“Se desejam cortar o fornecimento de recursos energéticos da Rússia, vão em frente, estamos prontos para isso”. E repetiu: “as tentativas de iniciar a discussão de uma proibição de importação minam as bases do mercado, criam incerteza e causam danos consideráveis aos consumidores”.







O caminho da UE, para já, é apenas de reduzir a dependência da energia russa, e não de a proibir. Esta semana, os líderes dos 27 deverão assinar um acordo para eliminar gradualmente a dependência da Europa em relação ao gás, petróleo e carvão russos.



Os líderes europeus vão reunir-se em Versalhes, na quinta e sexta-feira, e estará em debate um projeto de declaração que deverá marcar um ponto de viragem na dependência europeia em relação à energia russa.



"Concordámos em eliminar gradualmente a nossa dependência das importações de gás, petróleo e carvão da Rússia", diz o projeto de declaração dos líderes, citado pela Reuters.