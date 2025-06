Rússia precisa de mudanças na política monetária para evitar recessão

“Tudo o resto depende das nossas decisões”, sublinhou o governante que deixou um apelo ao banco central para que mostre “um pouco de amor pela economia”.

Vladimir Putin instou o Banco Central a apoiar a economia no que se refere à política monetária, uma vez que o Kremlin afirmou que a atual taxa de juro chave - de 20 por cento - estava a travar a economia, apesar de se tratar de uma decisão consciente.

Pressão crescente sobre a economia

Os economistas avisaram para a pressão crescente sobre a economia e para a probabilidade de esta estagnar devido à falta de investimento noutros setores que não o militar.

Pressão crescente sobre a economia

A Rússia cortou este mês as taxas de juro pela primeira vez desde 2022, mas os custos dos empréstimos continuam perto de níveis recorde e há meses que as empresas se queixam de que as taxas elevadas estão a sufocar o investimento.

Desde o início da guerra, os economistas têm vindo a alertar para o facto de qualquer crescimento da Rússia impulsionado pela indústria da defesa ser insustentável e não refletir um aumento real da produtividade.





c/ agências

na cidade de São Petersburgo, no norte do país, um evento por vezes chamado “o Davos russo”, que se destina a promover o investimento na economia russa.A julgar pela forma como as empresas se sentem atualmente e pelos indicadores,”, esclareceu Reshetnikov."Eu não previ uma recessão. A partir daqui tudo dependerá das nossas decisões", frisou.Para além de manter a meta de quatro por cento de inflação na Rússia,, que estava no mesmo painel.Em março,, com elevados custos de empréstimos, e Reshetnikov já tinha alertado para os riscos de “hipotermia”.Na sessão de quinta-feira,Já o ministro das Finanças, Anton Siluanov, disse que estava a arrefecer na Rússia, mas que “ao verão segue-se sempre a uma vaga de frio”.Alexander Vedyakhin, primeiro vice-presidente do Conselho de Administração do maior banco russo, o Sberbank, afirmou numa entrevista à Reuters esta semana que a política monetária restritiva estava a criar riscos de arrefecimento excessivo e disse que eram necessárias taxas de juro muito mais baixas, entre 12 e 14 por cento, para reiniciar o crédito ao investimento.O Centro de Análise Macroeconómica e Previsões a Curto Prazo, um grupo de reflexão económica próximo do governo, afirmou esta semana que a maioria dos sectores civis está em recessão e que não há sinais de que o crescimento económico possa ser relançado.A economia, que sofreu uma série de sanções depois de o Kremlin ter enviado tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, superou até agora as previsões.Ao mesmo tempo, os salários subiram para acompanhar a inflação, deixando muitos trabalhadores em melhor situação, refere a Associated Press.Os grandes bónus de recrutamento militar e os subsídios por morte para as vítimas na Ucrânia também aumentaram o rendimento das regiões mais pobres do país., altura em que as reduziu para 20 por cento.O Banco Central manteve as taxas elevadas para conter a inflação na economia sobreaquecida, que está centrada nas necessidades dos militares que combatem na Ucrânia.Os preços estão a aumentar impulsionados pelas enormes despesas públicas com a guerra e pela escassez generalizada de mão de obra.