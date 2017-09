Ryanair cancela mais de 40 voos semanais ligados a Portugal

RTP28 Set, 2017, 18:24 | Economia

Depois do cancelamento de 34 rotas na última quarta-feira e da investigação que a Aviação do Reino Unido vai instaurar à companhia aérea, a Ryanair divulgou agora a lista de voos que não vai efetuar. Trata-se do cancelamento de mais de 40 voos por semana, todos eles com ligação a Portugal.



São pelo menos 20 voos com partida de Lisboa, Porto e Faro para várias cidades europeias como Londres, Bruxelas, Hamburgo, Frankfurt e Manchester. A Ryanair cancelou também voos cujo destino era Portugal, como acontece com um dos voos entre Newcastle e Faro. Os aeroportos que operam nos Açores não vão ser afetados.



Estes voos serão cancelados durante o período do inverno, que vai desde 1 novembro a 24 de março. A Ryanair explicou que só serão cancelados estes voos individuais, sendo que os restantes continuam a operar normalmente.



Assim, entre os meses de novembro de março serão cancelados mais de um milhar de voos.