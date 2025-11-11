Ryanair deve abster-se de impedir embarques com cartões físicos e de cobrar taxa diz ANAC

"A ANAC comunicou à transportadora aérea em causa [Ryanair] que a mesma deverá efetivamente abster-se de qualquer comportamento que impeça o embarque de passageiros com reserva confirmada num voo (e `check-in` efetuado), pelo facto de os mesmos não serem portadores de cartão de embarque digital", apontou, em comunicado.

Segundo a ANAC, a companhia aérea também não deve impor o pagamento de taxas para a obtenção e utilização de cartões de embarque em papel.