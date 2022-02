Ryanair pode ter de cancelar 20 rotas em Lisboa no verão devido a `slots` da TAP - CEO

Esta posição foi transmitida por Michael O`Leary em conferência de imprensa, em Lisboa, durante a qual afirmou que a Ryanair pode ver-se "forçada" a reduzir o número de aeronaves da base em Lisboa, de sete para quatro, no verão de 2022, com a perda de 20 rotas de e para Lisboa, "tendo em conta a contínua acumulação de `slots` não utilizados" pela TAP no Aeroporto Humberto Delgado.

"A única razão para termos de mover estas aeronaves é porque a TAP não liberta `slots`", afirmou o responsável da Ryanair, acrescentando que enviou uma carta ao primeiro-ministro, António Costa, para que a TAP liberte `slots` no aeroporto de Lisboa.