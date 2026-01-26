Ryanair registou um lucro de 30 ME no 3.º trimestre fiscal, menos do que em 2024

De acordo com o relatório da companhia divulgado hoje, a Ryanair reduziu temporariamente a projeção de lucros devido a uma provisão de 85 milhões de euros para cobrir uma multa imposta em Itália.

Excluindo a provisão referida, a Ryanair registou no terceiro trimestre fiscal, corresponde aos meses entre outubro e dezembro, um resultado líquido de 115 milhões de euros no terceiro trimestre do ano fiscal - menos 22% do que no ano anterior.

O presidente do Conselho de Administração da companhia aérea, Michael O`Leary, referiu em comunicado que a Autoridade Italiana da Concorrência aplicou uma multa de 256 milhões de euros em dezembro do ano passado.

A multa foi aplicada porque o organismo italiano considerou que a Ryanair abusou da posição dominante no mercado para impedir as agências de viagens de aceder aos serviços da companhia de baixo custo.

O`Leary descreveu a penalização como "infundada" e manifestou confiança de que vai ser revertida pelo tribunal de recurso.

A companhia aérea irlandesa indicou ainda um aumento de 6% no tráfego de passageiros entre outubro e dezembro de 2025, atingindo 47,5 milhões de passageiros, enquanto o preço médio do bilhete subiu 4%, para 44 euros.

Segundo o documento, a receita aumentou 9%, para 3,21 mil milhões de euros, dos quais 1,11 mil milhões correspondem a receitas suplementares, incluindo os consumos a bordo e extras como taxas sobre bagagens.

O`Leary afirmou ainda que espera receber os últimos quatro aviões Boeing 737-8200 de uma encomenda de 210 unidades até ao final de fevereiro, o que vai contribuir para aumentar o tráfego de passageiros para 208 milhões no ano fiscal: um aumento de 4%.

O empresário especificou que o quarto trimestre (janeiro a março) não vai "beneficiar" do período da Páscoa, mas previu que as reservas de bilhetes cresçam cerca de 7% até ao final do ano fiscal, em comparação com a estimativa anterior de 2%.

Neste contexto, O`Leary previu que a Ryanair pode vir a alcançar um lucro entre 2,13 mil milhões de euros e 2,23 mil milhões de euros durante o presente ano fiscal.

O resultado final, disse, está exposto a "eventos externos adversos" durante o quarto trimestre, como o agravamento dos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, "choques" macroeconómicos e o "impacto das greves dos controladores de tráfego aéreo".