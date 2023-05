Sacos de plástico transparentes vão ser pagos

Desta forma, os sacos vão continuar a existir junto deste tipo de produtos, mas passam a ser pagos pelo consumidor.





Apesar da proibição, agora revogada, entrar em vigor na quinta-feira, ainda não começará a ser aplicada.





O diploma que regula esta taxa está a ser finalizado, referindo o Governo que está de acordo com as normas europeias.Para a associação de comerciantes, não era possível proibir o uso destes sacos, porque não existem no mercado alternativas biodegradáveis.