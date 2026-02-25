Salário da presidente do Santander subiu 2,2% para 14,78 ME em 2025

Por sua vez, o presidente executivo do grupo Héctor Grisi, recebeu 11,43 milhões de euros, 6,32% a mais, segundo a mesma nota, citada pela agência EFE.

Os 14,78 milhões que Botín ganhou e os 11,43 milhões que o CEO recebeu incluem a remuneração fixa, a variável, tanto de pagamento imediato como diferido, e a que está sujeita a objetivos de longo prazo, bem como as contribuições para planos de pensões.

Se for tido em conta o impacto da revalorização do banco na bolsa em 2025, a remuneração total de Botín chega aos 18,54 milhões de euros, um aumento de 35%, porque só o bónus recebido em ações equivaleria a 8,3 milhões, segundo a EFE.

No entanto, para facilitar a comparação, o grupo quantifica essa variável a preços constantes, em 4,48 milhões.

Em 2025, o Banco Santander obteve um lucro recorde de 14.101 milhões de euros, um aumento de 12% e cumpriu todos os objetivos fixados para o exercício, o que, juntamente com a revalorização da empresa na bolsa, que tem um impacto na remuneração variável da cúpula, explicaria o aumento das remunerações.