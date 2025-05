Salário médio na função pública cresce 6,3% para 2.165,9 euros

Já a remuneração base média mensal na função pública aumentou 4,9% em janeiro, face ao período homólogo, para 1.808,2 euros, segundo a síntese estatística do emprego público da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

No que diz respeito ao ganho médio mensal nas administrações públicas, este é estimado em 2.165,9 euros, uma subida de 1,1% face ao trimestre anterior e uma variação homóloga de 6,3%.

"A variação homóloga reflete o aumento da remuneração base média mensal e das restantes componentes do ganho, como subsídios, suplementos regulares e pagamento por horas de trabalho suplementar", explica a DGAEP.

Contribui também para esta evolução a atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida e a atualização do valor da base remuneratória (BRAP).

Segundo estes dados, referentes a janeiro de 2025, a remuneração base representou 83,5% do ganho médio mensal dos trabalhadores nas administrações públicas, aumentando face a outubro de 2024 (82,9%).

São os diplomatas que têm um maior peso dos suplementos (70,4%) no salário, ao desempenhar funções em Portugal e no estrangeiro.

Por outro lado, foi no conjunto das carreiras do pessoal docente que se registou o maior peso da remuneração base média no ganho médio (94,3%).