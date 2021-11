Salário mínimo da função pública deverá subir para 705 euros em 2022

O salário mínimo dos funcionários públicos deverá subir para os 705 euros no próximo ano. A intenção do Governo é que a subida acompanhe a que está prevista para o setor privado e que ainda será negociada em concertação social