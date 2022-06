Salário Mínimo europeu. Ana Mendes Godinho diz que Portugal supera critérios

Os ministros do Trabalho chegaram a um acordo relativamente à diretiva europeia sobre o salário mínimo na Europa. No Luxemburgo houve entendimento para que se criem as bases de um salário mínimo adequado. A ministra Ana Mendes Godinho sublinha que os referenciais agora acordados pelos 27 são cumpridos e até superados por Portugal.