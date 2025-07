Salários até 1.136 euros não vão descontar IRS em agosto e setembro

Quem aufere vencimentos brutos até 1.136 euros, irá ter uma taxa de retenção de 0% em agosto e setembro. No caso das pensões, a ausência de desconto para IRS será até aos 1.116 euros mensais brutos.







O despacho do Governo com as novas tabelas de retenção na fonte foi publicado esta terça-feira no Portal das Finanças, dando a conhecer às empresas e outras entidades quanto é que devem descontar nos salários e nas pensões a partir de agosto.







Incluem-se tabelas para dois momentos distintos: umas aplicam-se aos meses de agosto e setembro, em que as taxas serão excecionalmente baixas para compensar retroativamente o IRS taxado desde janeiro até julho, ainda antes da aprovação da redução do IRS no Parlamento.





As outras tabelas versam os meses de outubro, novembro e dezembro, com a taxa de IRS já atualizada: são taxas superiores às de agosto e setembro, mas inferiores às atuais.





O Governo esclarece que as entidades empregadoras terão de aplicar as novas taxas já aos salários de agosto, uma vez que o despacho produz efeitos a partir de dia 1. No entanto, poderão fazer a retificação das retenções devidas "nos meses seguintes" até ao final do ano.





As novas tabelas serão aplicadas nos dois próximos meses e refletem os retroativos desde janeiro referentes à redução das taxas de IRS para 2025, determinada pelo Governo.