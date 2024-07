Segundo um relatório do Conselho das Finanças Públicas, o excedente da Administração Local foi de 24 milhões de euros em 2023. No ano anterior, tinha sido de 353 milhões de euros.

A receita cresceu 8,7 por cento acima do que estava previsto no Orçamento do Estado, com aumentos das transferências por causa das competências descentralizadas.



Acontece que a despesa cresceu o dobro do previsto e o que mais aumentou foram os custos com pessoal.