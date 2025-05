Salgado e Sobrinho julgados sobre colapso do BES

No banco dos réus sentam-se ainda Amílcar Morais Pires, considerado o ex-braço-direito de Ricardo Salgado, o ex-administrador do BES Rui Silveira e o empresário luso-angolano Helder Bataglia.O início do julgamento está agendado para as 9h30, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, e o ex-banqueiro Ricardo Salgado foi dispensado de comparecer às sessões devido ao seu estado de saúde.Álvaro Sobrinho contesta a validade por apenas 90 dias do visto concedido para comparecer em Portugal ao julgamento que tem sessões agendadas até ao final do ano e requereu o acompanhamento por videoconferência.Helder Bataglia vai, a seu pedido, ser julgado na ausência, por residir em Angola.O BES faliu no verão de 2014, enquanto o BES Angola foi liquidado em outubro do mesmo ano.