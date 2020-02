"Salmão cresce nas águas portuguesas", anuncia Jerónimo Martins

Pedro Soares dos Santos falava na conferência de imprensa dos resultados da dona do Pingo Doce em 2019, que decorreu na sede da empresa, em Lisboa.

Questionado sobre o projeto-piloto de produzir salmão nas águas de Aveiro, Pedro Soares dos Santos disse que havia "uma notícia boa e outra menos boa".

A "boa notícia" é de que "o salmão cresce nas águas portuguesas", ou seja, "o crescimento nas águas frias da zona de Aveiro são boas, dá para o crescimento", prosseguiu o gestor.

Ali o salmão "tem um crescimento sustentável do ponto de vista financeiro para o consumo", salientou.

Caso não houvesse essa possibilidade - de crescimento do salmão naquelas águas - o projeto-piloto teria de ser abandonado.

"O que não nos correu tão bem é que ainda não conseguimos acertar com a gaiola certa para estarem em alto-mar e para lidar com as tempestades, as duas que fizemos tiveram alguns azares, não as perdemos, mas não correu tão bem como esperávamos", explicou.

Agora, "é mais um problema de afinar, não do produto", acrescentou.

O lucro da Jerónimo Martins cresceu 7,9% em 2019, face ao ano anterior, para 433 milhões de euros, com as vendas consolidadas a avançarem 7,5% para 18.638 milhões de euros.