Salvador Caetano compra grupo Cedar e passa a operar na Irlanda

Em comunicado hoje divulgado, a Salvador Caetano refere que a atividade assenta na importação e distribuição exclusiva das marcas Renault, Dacia, Alpine e Nissan.

Além disso, opera uma "extensa rede de concessionários próprios dedicada a estas marcas" e à representação de outras como Peugeot, Citröen, Mazda, Suzuki e Opel.

O grupo Cedar conta ainda com a marca própria Windsor, em que as viaturas usadas assumem um "papel estratégico no portefólio".

Citado no documento, o administrador executivo e responsável da distribuição automóvel global da Salvador Caetano Auto, Sérgio Ribeiro, saudou a aquisição do grupo, que considerou "uma plataforma estratégica" para o seu crescimento e que "está plenamente alinhado" com o seu modelo de negócio.

Por sua vez, o presidente executivo do grupo Cedar, James McCarthy, apontou que o negócio "representa uma oportunidade estratégica para o desenvolvimento futuro do negócio" e "um reconhecimento sólido do mercado automóvel irlandês".

Segundo a Salvador Caetano, a equipa de gestão do grupo Cedar manter-se-á inalterada nesta fase.

Contactada pela Lusa, a Salvador Caetano não quis avançar o valor da operação.