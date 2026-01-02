Samsung quer reforçar capacidade em IA e destaca novos chips após lucros recorde

"A Samsung Electronics é a única empresa de semicondutores no mundo capaz de oferecer uma solução completa", disse Jun Young-hyun, no seu discurso de Ano Novo.

Esta força será utilizada para "responder à procura sem precedentes de semicondutores de IA e, juntamente com os nossos clientes, liderar a era da IA", acrescentou o executivo.

Jun afirmou ainda que a nova memória HBM4 de alta largura de banda "demonstrou a sua clara competitividade" e recebeu "elogios dos clientes".

"Precisamos de recuperar a nossa principal competitividade tecnológica em memória", disse o executivo, após um ano em que a Samsung foi ultrapassada no mercado pela sul-coreana SK Hynix, um importante fornecedor da empresa norte-americana Nvidia.

Apesar de perder a liderança, o conglomerado tecnológico registou o maior lucro operacional trimestral até à data entre julho e setembro, 12,2 biliões de won (7,38 mil milhões de euros), graças ao forte desempenho do negócio de semicondutores em plena ascensão da IA.

Após as declarações de Jun, as ações da Samsung Electronics estavam a subir 6,43% na Bolsa de Seul por volta das 15:00 (06:00 em Lisboa), enquanto o Kospi, o principal índice da bolsa sul-coreana, ganhava 2,08%.