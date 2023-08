Santa Casa já não vai cortar nos apoios ao desporto

João Paulo Correia confirma o recuo, em declarações à agência lusa.

A medida era justificada pela Santa Casa com a “conjuntura económico-social que se vive”, que implicou “novas exigências sociais e financeiras” junto das “populações mais vulneráveis”.Entre as entidades apoiadas pelos Jogos Santa Casa, de acordo com a lista publicada no seu, constam o COP, o Comité Paralímpico de Portugal (CPP) e a Confederação do Desporto de Portugal (CDP), bem como as federações de andebol, atletismo, ciclismo, canoagem, equestre, futebol, ginástica, judo, motociclismo, natação, patinagem, remo, râguebi, surf, ténis de mesa, triatlo, voleibol e de desporto para pessoas com deficiência.