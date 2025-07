Santana sugere que reforço do investimento em Defesa pode implicar cortes na ferrovia

O presidente da Câmara da Figueira da Foz, independente mas recandidato com o apoio do PSD, foi um dos oradores nas jornadas parlamentares do PSD/CDS-PP, que hoje terminam em Évora, num painel sobre "O Poder Local e a Reforma do Estado".

"Há um zunzum, um zunzum, mas de alta fonte, de que não se mexe no Estado Social para reforçar o investimento na defesa. Então mexe-se onde? Ou a economia cresce ou há um zumzum de que o corte pode ser na ferrovia. Nalgum lado tem que haver corte, eu só quero dizer que na ferrovia é um erro crasso", avisou.