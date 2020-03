Santander suspende cobrança de comissões nos canais digitais

"Para todos os comerciantes, o Santander suspende a cobrança da mensalidade dos POS [terminais de pagamento] e isenta a aplicação de um valor mínimo sobre as transações efetuadas", adiantou o banco, acrescentando que, "para apoiar as transações `sem contacto`, o Santander suspende também a cobrança de todas as comissões do serviço MBWay no POS", de acordo com a mesma nota.

Para os particulares, a instituição "incentiva a utilização das suas plataformas digitais `app` [aplicação] ou `netbanco`, efetuando pagamentos `sem contacto`, cómodos e seguros", sendo que, para isso "todos os pagamentos efetuados nos canais digitais encontram-se isentos".

O banco pede ainda para que "para nas compras presenciais" seja "privilegiada a utilização da tecnologia `contactless`" e, para este efeito, "vai proceder à substituição de todos os cartões para a nova tecnologia sem qualquer tipo de comissões".

O Santander informou que "estas medidas estão em vigor durante pelo menos um mês".

Vários outros bancos já tomaram medidas semelhantes.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 82.500 recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.