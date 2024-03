Santander Totta incorpora TaxaGest e Santander SGPS

"O banco Santander Totta informa que o seu Conselho de Administração aprovou em 18 de março um projeto de fusão simplificada, nos termos do qual se prevê a fusão por incorporação no banco da sua subsidiária TaxaGest -- Sociedade Gestora de Participações Sociais, a realizar mediante a transferência global do património da TaxaGest para o banco", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Conselho de administração do Totta deu ainda "luz verde" a um projeto de fusão simplificada, que prevê a fusão por incorporação do Santander SGPS.

Esta fusão vai realizar-se "mediante a transferência global do património do Santander SGSP para o banco".

Os projetos foram também aprovados pelos Conselhos de Administração da TaxaGest e do Santander SGPS.

A conclusão destas fusões está dependente de um conjunto de condições, como a obtenção de autorizações prévias por parte do Banco Central Europeu.