Santander Totta reduz 50 balcões em 2025

Segundo as contas de 2025 hoje apresentadas, em conferência de imprensa em Lisboa, o banco tinha no final do ano passado 278 agências em Portugal, menos 50 do que as 328 de final de 2024.

Questionada pela Lusa, fonte oficial disse que o Santander Totta iniciou no ano passado "um processo de otimização da rede de balcões e da melhoria do serviço ao cliente" e que "Portugal continua a ter mais balcões por habitante do que a média europeia" e que em algumas zonas urbanas há vários muito próximos entre si.

O banco afirmou que o "objetivo não é reduzir, mas reforçar" e que a concentração de equipas em balcões de maior dimensão permite atender melhor os clientes. Acrescentou ainda que esta estratégia não visa cortar custos, mas tornar o Santander Totta mais moderno.

Quanto a trabalhadores, o Santander Totta tinha 4.666 no fim de 2025, mais 56 em termos líquidos do que no nal do ano anterior.

Sobre as negociações salariais que decorrem - os sindicatos da UGT pedem aumentos de 4,1% e os bancos propõem 2% - o presidente executivo do Santander Totta disse apenas que a discussão continua e que alguns bancos vão já processar esse aumento em fevereiro.

Os sindicatos da UGT rejeitaram esta quarta-feira a proposta de aumentos salariais da banca de 2% e afirmaram que vão rejeitar todas as propostas que não reflitam a realidade económica do setor, bem como o justo valor do trabalho "de quem criou e continua a sustentar estas instituições".

Os sindicatos dizem ser ainda mais incompreensível a intransigência da banca, quando as instituições continuam a apresentar milhões de euros de lucro.

"Publicamente, as administrações apregoam que os trabalhadores são fundamentais para os resultados excecionais alcançados. Na prática, o reconhecimento traduz-se numa proposta que é, sem rodeios, uma vergonha", insistiram MAIS - Sindicato do Setor Financeiro, SBN - Sindicato dos Bancários do Norte e SBC - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Banca, Seguros e Tecnologias em comunicado.

O Santander Totta divulgou hoje que teve lucros de 963,8 milhões de euros em 2025, mais 0,5% do que em 2024.