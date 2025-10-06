Santos Pereira substitui Centeno. Novo governador privilegia crescimento e habitação
Ao tomar posse como governador do Banco de Portugal, esta segunda-feira, Álvaro Santos Pereira saiu em defesa de “políticas que promovam o crescimento”, que passam, na sua ótica, por reformas estruturais. O sucessor de Mário Centeno quis ainda colocar a ênfase no domínio da habitação: “É preciso fazer mais”.
A partir do Museu do Dinheiro, em Lisboa, o antigo ministro da Economia no governo de Pedro Passos Coelho admitiu que o país está agora melhor do que há dez anos, em matéria económica. Contudo, prescreveu mais “políticas que promovam o crescimento”, ou seja, reformas estruturas. Sem as detalhar.Santos Pereira começou por salientar o rincípio da independência do Banco de Portugal, que defendera durante a audição no parlamentar.Prometeu também um banco central mais forte, resiliente e mais aberto à sociedade.
No capítulo da habitação, Álvaro Santos Pereira argumentou que importa, face à falta de casas, fomentar a construção, desde logo mediante a ação do poder autárquico.
“Compreende-se as iniciativas recentes para ajudar famílias e jovens, mas é preciso fazer mais e não só o Governo central, também as autarquias”, sustentou.
O caminho, segundo Santos Pereira, passaria por reduzir restrições à construção por parte das câmaras municipais. O novo governador do banco central considerou mesmo que são mais “as inúmeras restrições à construção do que a falta de incentivos económicos”.
Por sua vez, o ministro das Finaças, Joaquim Miranda Sarmento, destacou o percurso e as qualificações do novo governador, sem deixar de agradecer o trabalho de Mário Centeno. Álvaro Santos Pereira, de 53 anos, foi titular pasta da Economia de 2011 a 2013.
Foi economista-chefe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico até ao final de julho deste ano, quando o Governo de Luís Montenegro anunciou a sua escolha para a sucessão do ex-ministro das Finanças dos governos socialistas Mário Centeno.
c/ Lusa
