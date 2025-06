Sardinhas tornam-se tendência de verão nos EUA e loja portuguesa atrai atenções

Este que é um dos peixes mais emblemáticos da gastronomia portuguesa tem estado em destaque ao longo das últimas semanas, uma tendência que irá dominar o verão e que já tem nome: `Sardine Summer`.

Mais do que um alimento, a conserva de sardinha transformou-se num objeto de desejo associado ao estilo de vida mediterrâneo e está agora presente em acessórios, decoração, vídeos virais nas redes sociais e campanhas de moda.

O programa "Today Show", exibido no canal norte-americano NBC, dedicou uma reportagem ao `Sardine Summer`, com a loja portuguesa `The Fantastic World of the Portuguese Sardine`, em Nova Iorque, a servir de montra para esta tendência de verão, não só pelas latas de conserva coloridas e `vintage` que oferece, mas também pela variedade de produtos que apresenta.

"As pessoas procuram experiências com alma, com história, com um lado humano. E é aí que a nossa loja entra: com sardinhas em conserva e uma cenografia que cruza a teatralidade. É quase como se Portugal fosse um segredo bem guardado que agora o mundo está a descobrir", explicou o Grupo O Valor do Tempo - proprietrário da `The Fantastic World of the Portuguese Sardine`, num comunicado enviado à Lusa.

A loja portuguesa, localizada na famosa Times Square e inaugurada em agosto de 2023, tem reforçado o compromisso da marca em levar a tradição portuguesa para o palco mundial.

Com as pesquisas no motor de busca Google para "Sardine" a triplicarem desde 2023, na reportagem da NBC aponta-se que até 2030 o mercado global de conservas de peixe deverá ultrapassar os 61 mil milhões de dólares (53 mil milhões de euros).

De acordo com O Valor do Tempo - que detém a histórica conserveira Comur, fundada em 1942 na Murtosa -, esta tendência de consumo no mercado norte-americano regista um crescimento sem precedentes, "impulsionada pelas alterações no gosto do consumidor, pela conveniência e pela adoção de um estilo de vida mais saudável sem abdicar do sabor".

"O momento da `Sardine Summer` não podia ser mais perfeito para a sardinha portuguesa, que ocupa um lugar de destaque: é estrela na gastronomia de verão, graças ao seu valor nutricional, e conquistou o estatuto de `superfood`. Mas a sardinha vai mais longe --- transformou-se num verdadeiro acessório de culto, tal como aconteceu com o fenómeno `Barbiecore`, que invadiu redes sociais e guarda-roupas em 2023", lembrou a empresa.

Para tirar partido desta tendência, a companhia portuguesa reforçou a narrativa de Portugal em loja, lançou uma lata com uma ilustração dos ícones de Nova Iorque -- Empire State Building, Broadway, Estátua da Liberdade e a própria Times Square, além de apostar em conteúdos digitais que prolongam a experiência da loja além da visita física.

"Tudo isto sem nunca esquecer a raiz artesanal do produto --- porque, no fim, o que vendemos é uma conserva feita como antigamente. (...) Gigantes do retalho de luxo -- e não só - replicam a estética das sardinhas em `merchandising`, um sinal claro de que a tendência já saltou das redes sociais para as prateleiras do consumo global", acrescentou O Valor do Tempo.

Contudo, segundo a imprensa norte-americana, o interesse pela sardinha poderá também estar relacionado com a situação económica que o país atravessa e está a ser visto como um indicador de uma possível recessão, "com as pessoas a procurarem formas baratas de se sentirem luxuosas", indicou o jornal New York Post.

Porém, o que era antes considerado um alimento barato, hoje pode ultrapassar os 10 dólares (8,6 euros) por lata em algumas das principais redes de supermercados do país ou, no caso da `The Fantastic World of the Portuguese Sardine`, a lata mais cara de sardinha vendida nos EUA custa 44 dólares (38,2 euros), segundo os valores apresentados no `site` da marca.