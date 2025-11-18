Sarmento "bastante confiante" em excedente de pelo menos 0,3% do PIB este ano

Numa intervenção na conferência `O Orçamento do Estado para 2026`, organizada pela Ordem dos Economistas em Lisboa, Joaquim Miranda Sarmento recordou que no segundo trimestre "Portugal teve o terceiro maior saldo orçamental da zona euro".

Apesar de admitir que os saldos orçamentais em trimestres variam muito, apontou que os dados que já existem levam o Governo a estar bastante confiante de que Portugal vai terminar "o ano com um saldo orçamental de pelo menos 0,3% do PIB".

O ministro defendeu ainda que Portugal tem uma "situação orçamental robusta", reiterando que o "país não precisa de ter `superavits` [excedentes] muito elevados, acima de 1%".

"O país precisa de pequenos `superavits` para que, com aquilo que é o efeito de bola de neve, Portugal possa reduzir a dívida em três ou quatro pontos percentuais ao ano", considerou.