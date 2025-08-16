SATA Air Açores reorganiza operação para minimizar efeitos da greve do IPMA

Num comunicado enviado à agência Lusa, a companhia aérea pública açoriana referiu que a paralisação dos trabalhadores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) obrigou, na sexta-feira, ao cancelamento de 42 voos, "afetando cerca de três mil passageiros".

Dos clientes afetados, cerca de 500 foram transportados em voos extraordinários que a companhia aérea realizou até às 12:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje e cerca de 900 foram reacomodados em voos extraordinários a operar entre as 12:00 e as 19:00 locais.

Cerca de 500 passageiros foram reacomodados em voos extraordinários a realizar depois das 19:00 locais de hoje, enquanto perto de 800 "foram igualmente reacomodados em voos de horário", que a companhia conta operar no dia de hoje.

Os restantes passageiros (cerca de 300) "foram reacomodados em voos a realizar no dia de amanhã, 17 de agosto".

A empresa esclareceu que a totalidade da operação aérea prevista pela SATA Air Açores (responsável pelas ligações interilhas) para o dia de hoje comporta a realização de 101 voos interilhas.

O cancelamento de diversas ligações aéreas, devido à greve realizada na sexta-feira pelos trabalhadores do IPMA, "comprometeu gravemente a mobilidade no arquipélago dos Açores".

"A companhia aérea foi surpreendida com o não cumprimento dos serviços mínimos acordados, o que provocou sérios constrangimentos na operação uma vez que comprometeu obrigações elementares de serviço público", referiu também numa nota de imprensa hoje divulgada.

A administração do grupo SATA "pretende ser ressarcida dos prejuízos causados pela greve e pelo incumprimento dos serviços mínimo".

Segundo a empresa, no dia 08 de agosto "a presidência do IPMA confirmou à administração do grupo SATA que estava salvaguardado o cumprimento dos serviços mínimos, mas tal não aconteceu".

"A situação é particularmente grave não só pelo incumprimento, mas também porque impediu a companhia de adotar medidas preventivas adequadas, dado que o IPMA não informou em tempo útil que os serviços mínimos não seriam efetivamente cumpridos", disse.

A SATA Air Açores lamenta o transtorno que a situação "tem causado aos passageiros que viram os seus planos de viagem alterados".