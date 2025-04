SATA com alterações nos voos ativa Centro de Gestão de Crise

"O grupo SATA informa que procedeu à ativação do seu Centro de Gestão de Crise, de forma a assegurar uma monitorização permanente da situação e uma resposta coordenada às necessidades operacionais e de assistência aos passageiros", lê-se em comunicado.

Apesar de os Açores não terem sido diretamente afetados pela falha de eletricidade, a transportadora aérea adianta que a "programação de alguns voos sofreu alterações".

"A companhia aérea está a proceder ao contacto direto com todos os passageiros cujas viagens foram impactadas, informando-os das alternativas disponíveis para a sua deslocação", garante a SATA.

A falha de eletricidade que afetou hoje o continente português não teve impactos diretos nos Açores, mas foram implementadas medidas preventivas para garantir o melhor funcionamento dos sistemas, indicou à Lusa o Governo Regional.

Segundo fonte oficial do executivo (PSD/CDS-PP/PPM), "o Governo dos Açores acompanha com atenção os desenvolvimentos relacionados com a falha elétrica que está a afetar o território de Portugal continental e outras regiões da Europa".

"Embora, até ao momento, não se registem impactos diretos na Região Autónoma dos Açores, foram implementadas algumas medidas preventivas de forma a garantir o melhor funcionamento dos sistemas autónomos internos", lê-se numa nota enviada à Lusa.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.

O Governo da Madeira admitiu que o setor turístico da região está hoje com "fortes constrangimentos" devido ao apagão que provocou condicionamentos no aeroporto de Lisboa.