SATA lança "Missão Açores" para reforçar ligações entre a região e o continente

No documento sobre a Operação de Verão IATA 2026 da SATA, a que a agência Lusa teve acesso, o grupo de aviação açoriano determina que o programa das duas companhias do grupo para a época alta vai estar "focado, sobretudo, no reforço das ligações entre o continente português e os Açores", além de manter a "consistência das ligações à América do Norte".

Segundo a administração da SATA, o "planeamento privilegia a utilização eficiente dos recursos, garantindo uma operação sustentável e assente na complementaridade" entre a Azores Airlines (que liga a região ao exterior) e a SATA Air Açores (responsável pelos voos interilhas).

As duas companhias aéreas vão assegurar "mais de 800 voos por semana com origem/destino" no arquipélago, conforme definido no documento, que destaca o aumento das ligações Ponta Delgada/Lisboa, Lisboa/Terceira e Porto/Ponta Delgada.

"Para concentrar capacidade nas rotas mais procuradas, o grupo não retomará rotas que registaram menor desempenho, direcionando recursos para o mercado doméstico. No que respeita às ligações interilhas, a oferta será semelhante à do verão de 2025, com reforços pontuais nas rotas que tradicionalmente apresentam ocupações superiores a 90%", resume a administração.

De 29 de março a 31 de outubro, a Azores Airlines vai realizar cerca de 270 voos semanais de e para os Açores, em 20 rotas, com recurso a nove aeronaves, sendo que "75% da capacidade será dedicada ao mercado doméstico".

A SATA não vai retomar as rotas Ponta Delgada/Milão e Ponta Delgada/Bilbao, mas vai reforçar as ligações anuais de Ponta Delgada para Paris e Barcelona e retomar a ligação sazonal com Frankfurt.

Segundo a operação, a primeira a cargo da nova administração da SATA, a América do Norte vai ser um "mercado estratégico", prevendo-se um reforço de voos para Boston, Toronto, Nova Iorque e Montreal.

Já a SATA Air Açores, que prevê integrar mais um avião Bombardier Q400 a partir de junho, vai realizar 16 rotas com sete aeronaves e aumentar os voos de Ponta Delgada para o Pico, Horta e Flores "devido às elevadas taxas de ocupação" em 2025.

O conselho de administração da SATA realça também que não está previsto o recurso a ACMI (aluguer de aeronave com tripulação) durante a época alta, tratando-se de uma situação que só poderá "ocorrer para mitigar irregularidades operacionais e assegurar a continuidade do serviço de transporte aéreo na região".

A programação de verão da SATA vai ser apresentada hoje em conferência de imprensa, em Ponta Delgada.

Tiago Santos assumiu em 01 de janeiro a presidência do conselho de administração da SATA, após a saída de Rui Coutinho, que apresentou a demissão em dezembro.

A mudança na administração na SATA acontece numa altura em que está em curso o processo de privatização da Azores Airlines.