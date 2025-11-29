SATA não prevê cancelamento de voos com atualização de `software` dos aviões Airbus

Num comunicado publicado na sua página da Internet, o grupo de aviação açoriano confirma ter recebido, na tarde de sexta-feira, uma notificação do fabricante Airbus "para proceder à atualização imediata do `software` nas aeronaves A320 Neo, A321 Neo e A321 Neo LR que fazem parte da frota da Azores Airlines" (empresa responsável pelas ligações com o exterior do arquipélago).

A companhia aérea conta atualmente com nove aeronaves Airbus na sua frota, "das quais sete se encontram ao serviço no planeamento dos próximos dias, sendo que esta atualização não afeta as duas aeronaves do modelo A320 Ceo".

"De forma proativa e em colaboração com o fabricante, a companhia ajustou o planeamento operacional de modo a realizar todos os procedimentos durante as rotações entre voos, com o objetivo de concluir as atualizações no prazo definido (23:59 do dia 29 de novembro)", adianta o grupo.

Ainda de acordo com a SATA, com o planeamento determinado "pretende-se assegurar que a operação prossegue em conformidade com os mais elevados parâmetros de segurança definidos pelo fabricante e para o setor, garantindo, simultaneamente, a continuidade das ligações aéreas e minimizando o incómodo para os passageiros".

O grupo SATA "não prevê o cancelamento ou atrasos significativos nos voos da Azores Airlines".

A empresa adianta ainda que, caso a situação se altere, os passageiros com reservas confirmadas "serão oportunamente informados de quaisquer alterações que surjam, através dos meios habituais de comunicação e tendo em conta as indicações constantes na respetiva reserva".

A Airbus anunciou na sexta-feira a recolha de aproximadamente 6.000 aviões A320 para a substituição urgente do `software` de controlo de voo, devido a problemas causados pela exposição à radiação solar.

Em comunicado, a fabricante aeronáutica informou ter solicitado a todas as companhias aéreas clientes utilizadoras deste `software` que "suspendam imediatamente os seus voos", após a análise de um incidente técnico ocorrido em 30 de outubro num voo da JetBlue entre Cancún, no México, e Newark, perto de Nova Iorque, quando uma aeronave teve de realizar uma aterragem de emergência em Tampa, na Florida.

A análise do incidente "revelou que a intensa radiação solar pode corromper dados essenciais para o funcionamento dos controlos de voo".

Para a maioria das aeronaves, a atualização do `software` da versão anterior demorará "algumas horas". Mas, para cerca de 1.000 aeronaves, implicará a troca do `hardware` do computador, "o que levará semanas", revelou à agência France-Presse (AFP) fonte ligada ao processo.

O Airbus A320, que entrou ao serviço em 1988, é a aeronave mais vendida no mundo. Em setembro, a Airbus destronou o Boeing 737, da fabricante norte-americana Boeing, cuja primeira unidade foi entregue em 1968.

No final de setembro, a Airbus tinha entregado 12.257 aviões A320 (incluindo versões de classe executiva), em comparação com 12.254 Boeing 737.