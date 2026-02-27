SATA propõe encerrar processo de privatização da Azores Airlines sem adjudicação

"O conselho de administração do grupo SATA, após receber e apreciar o relatório do júri do concurso para alienação da Azores Airlines, manifestou concordância com as conclusões apresentadas", refere a administração da SATA numa nota enviada à agência Lusa.

Para a SATA, as conclusões do júri "demonstram prudência e responsabilidade, num processo de elevada relevância para a viabilidade económica imediata" e para a "estabilidade a médio e longo prazo da Azores Airlines e a proteção dos trabalhadores e do interesse público".

Por essas razões, é acrescentado, "o conselho de administração propõe ao Governo Regional que este processo concursal seja encerrado sem adjudicação".

O consórcio Atlantic Connect Group apresentou em 24 de novembro de 2025 uma proposta de 17 milhões de euros por 85% da capital social da Azores Airlines.

Em 28 de janeiro, o júri da privatização da Azores Airlines anunciou que iria propor a rejeição da proposta do consórcio admitido no concurso, por entender que não "salvaguarda os interesses" da SATA e da região.

Para o júri, liderado pelo economista e professor universitário Augusto Mateus, a proposta do consórcio coloca a região e a SATA "numa posição globalmente mais desfavorável do que aquela que resultava da proposta apresentada pelo mesmo consórcio em 2023".

Após a contestação do consórcio, o júri elaborou o relatório final e remeteu para o conselho de administração da SATA.

Hoje, o Atlantic Connect Group manifestou "profunda preocupação" com a fase final da privatização da Azores Airlines, alegando que a decisão sobre a sua proposta "aparentava estar consolidada antes de concluída a audiência dos interessados".

O consórcio sustentou que, "logo após a divulgação do relatório preliminar --- e não por iniciativa do agrupamento ---, o presidente do conselho de administração [da SATA] declarou concordar com o júri quanto à alegada inaceitabilidade da proposta" apresentada, tendo essa posição sido "tornada pública antes de concluída a fase de audiência dos interessados".

Numa entrevista recente à RTP/Açores, o presidente do conselho de administração da SATA, Tiago Santos, considerou que a proposta do consórcio "não serve os interesses" do grupo, dos açorianos e do Governo Regional.

Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).