Satisfação e curiosidade nas primeiras "voltinhas" do arranque do Metro Mondego

Fernanda e José Roxo, que moram em Santa Clara, no concelho de Coimbra, já tinham dado uma volta no domingo, durante as viagens experimentais do SMM, e hoje vieram para mostrar os autocarros articulados ao neto Gonçalo, no início da operação preliminar.

"Eu acho que vai trazer melhorias para a cidade", diz Fernanda, que nota a comodidade do serviço.

Já José Roxo espera que o SMM possa operar o quanto antes até Serpins (Lousã) e até à estação ferroviária de Coimbra-B.

"Foram muitos anos à espera", nota o casal, que já está a pensar nas viagens que vão evitar fazer de carro até Miranda do Corvo e Lousã, onde gostam de ir em passeio.

O autocarro elétrico articulado, que circula em via dedicada, arrancou hoje a sua operação preliminar entre a Portagem, na Baixa, e Vale das Flores, de forma gratuita, até ser possível assegurar a viagem até Serpins, que se espera que possa arrancar antes do fim do ano.

Numa das primeiras viagens do autocarro, que estava praticamente cheio, Nelson Almeida aproveitava já para se deslocar da Baixa, onde reside, para a zona do estádio.

Morando na Baixa, onde estacionar "é terrível", acredita que o SMM trará "melhorias à mobilidade de Coimbra", mostrando-se satisfeito com o serviço que viu até agora.

Para o engenheiro civil, a espera valeu a pena, dando nota de que as obras "até foram rápidas", face à sua complexidade.

"É pena é não ser o metro de superfície como estava previsto", lamenta.

Já Gabriel, de 15 anos, veio do Porto de propósito hoje de manhã, de comboio, para experimentar o novo sistema.

"Está a ser uma experiência muito boa", vinca o jovem que desde pequeno tem um fascínio por transportes coletivos e que sonha, no futuro, trabalhar na área da mobilidade.

Depois da viagem e da experiência, conta ainda ir até à sede da Metro Mondego, entidade que gere o sistema, para ver se consegue levar um pin de recordação para o Porto.

"Está a ser uma maravilha", conta João Santos, de 68 anos, que diz que é importante ver Coimbra a "mudar, a ser modernizada, para não ficar sempre na mesma coisa".

Para o residente de Coimbra, a cidade fica agora "mais bonita" e o serviço irá ajudar, sobretudo, nas deslocações ao hospital, cuja linha só deverá estar concluída em 2026.

Carlos Leitão, que foi motorista dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) durante 35 anos, aproveitou que estava a fazer tempo na cidade para experimentar o novo sistema, onde encontrou um ex-colega a conduzir o autocarro.

"Gostei da experiência e é bom que continuem a investir e a assegurar a manutenção disto", disse à agência Lusa o reformado de 65 anos, que conta vir a ser um futuro utilizador do SMM.

Para o antigo motorista, o serviço "vai ser importante para as pessoas de Coimbra, mas também de Miranda do Corvo e Lousã", lamentando apenas o tempo que se demorou.

Maria do Carmo lembra-se de ir para o trabalho, num autocarro dos SMTUC, e ouvir toda a gente a dizer que "o Metro Mondego nunca ia dar em nada, nunca ia dar em nada".

"Eu falava para comigo: Tenham calma, que ele virá", conta à Lusa a mulher que tem a filha a trabalhar na Metro Mondego e hoje deu "uma voltinha" para experimentar o novo serviço.

"Agora já não dá para dizer que não vem. Está à mostra", acrescenta o marido, Jorge Freitas.