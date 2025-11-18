SBC apoia greve geral e alerta para impacto de alterações laborais na banca

Em comunicado, o sindicato afirma que as propostas do Governo "são altamente lesivas dos interesses e direitos de todos os trabalhadores", incluindo os milhares de profissionais da banca, seguros e tecnologias representados pelo SBC.

"O SBC está totalmente de acordo com a greve geral marcada para o próximo dia 11 pela UGT, Central Sindical em que este Sindicato está filiado desde o início", reitera a presidente da direção do sindicato, Helena Carvalheiro, citada no mesmo documento.

Hoje, o MAIS Sindicato também se pronunciou sobre as alterações laborais previstas pelo Governo, considerando que as medidas previstas vão prejudicar gravemente os bancários e apelou à adesão à greve geral de 11 de dezembro.

Este sindicato alertou também para riscos no emprego, contratação coletiva e estabilidade laboral.

A CGTP e a UGT anunciaram uma greve geral para 11 de dezembro contra a proposta do Governo, naquela que será a primeira paralisação conjunta desde junho de 2013, quando Portugal estava sob intervenção da `troika`.

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o secretário-geral da UGT explicou que a central sindical avançou para a greve por ter sido encostada à parede pelo Governo, que aconselhou a refletir, e admitiu avançar para "dois dias de greve" se o executivo apresentar proposta igual.